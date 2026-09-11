الوزير يوجه بإنشاء مصنع جديد لفلنكات السريع والمترو.. وزيادة رأسمال "صيانة النقل والمطارات"

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات لسنة 2025 وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية والمهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال الاجتماع تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والقوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 كما تم استعراض أداء الشركة خلال عام 2025 حيث بلغت إيراداتها نحو 2395 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 72% عن المحقق خلال العام المالي السابق 2024 والبالغ نحو 1390 مليون جنيهاً ، مع تحقيق أرباح صافية بلغت 246 مليون جنيه كما بلغت جملة الأصول الثابتة والمتداولة لعام 2025 مبلغ 2591 مليون جنيه بنسبة زيادة 26 % عن المحقق للعام المالي السابق 2024 والبالغ 2067 مليون جنيه، والجدير بالذكر بان حقوق ملكية المساهمين للعام المالي 2025 قد بلغت نحو 1164مليون جنيه حيث قامت الشركة بتعظيم استثمارات المساهمين بنسبة 24% عن العام المالي السابق 2024 والبالغ 940 مليون جنيه، كما تم استعراض لمشروعات الشركة المستهدف تنفيذها خلال العام المالي الحالي 2026 بحوالي 3 مليار جنية بالإضافة الي قيام الشركة بتدعيم أصولها من معدات متخصصة بحوالي 130 مليون جنيه.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إنشاء مصنع آخر للشركة لإنتاج الفلنكات الخاصة بالقطار الكهربائي السريع والترام والمترو ضمن خطة الوزارة لتوطين مختلف صناعات النقل في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك استمرار تطوير منظومة العمل بالشركة بما يواكب أحدث التقنيات والمعايير الدولية ودعم الشركة بأحدث المعدات والتوسع في استخدام احدث تطبيقات إعادة تدوير طبقات الرصف بمعدات الـ FDR والـ CIR باعتبار الشركة المصرية رائدة في هذا المجال حيث ان هذه المعدات تعمل علي انجاز المشروعات في وقت قياسي وبتكلفة اقل بنسبة حوالي 40 % مقارنه بالطرق التقليدية وتحافظ علي البيئة والثروات المحجرية للخامات المستخدمة في طبقات الرصف مما أهلها لتوقيع برتوكول تعاون مع الشركة المصرية للمطارات لرفع كفاءة ممرات كافة المطارات علي مستوي الجمهورية حيث تم انجاز كافه الاعمال الخاصة برفع الكفاءة للمطارات باستخدام تطبيقات الصيانة الحديثة والمستدامة فى اقل مدة زمنية وبتكلفة مالية أقل من تكاليف الطرق التقليدية مشيرا الى أهمية التوسع في صيانة اعمال المطارات على مستوى الجمهورية باعلى مقاييس الجودة، مشيداً بالاعمال التي نفذتها الشركة في مشروعات شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي LRT ومحطات الاتوبيس الترددي الـ BRT وخطوط السكك الحديدية وكذا اعمال صيانة للعديد من الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية انتهاءا باعمال صيانة ورفع الكفاءة لكوبري 6 أكتوبر بالقاهرة .

هذا وقد تم خلال الجمعية العامة غير العادية تم الموافقة علي زيادة راس مال الشركة بقيمة 100 مليون جنية لزيادة قدرة الشركة علي شراء المعدات الجديدة.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، هي إحدى شركات وزارة النقل، متخصصة في أعمال الصيانة ورفع كفاءة مرافق النقل والمطارات باستخدام أحدث تقنيات إعادة التدوير والمعالجة السطحية ، كما تتخصص الشركة في انشاء وصيانة مرافق السكك الحديدية وتمتلك مصانع لإنتاج الفلنكات الخرسانية والمستحلبات الأسفلتية ومنتجات صيانة الطرق وممرات المطارات المختلفة.