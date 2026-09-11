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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مغامرات وكوميديا وأكشن.. برومو «50/50» يشعل السوشيال ميديا

مسلسل «50/50»
مسلسل «50/50»
أحمد إبرهيم

تصدر مسلسل «50/50» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع طرح إحدى المنصات البرومو الرسمي للعمل، والذي كشف عن أجواء تجمع بين الكوميديا والأكشن والإثارة والتشويق، استعدادًا لانطلاق عرضه خلال شهر سبتمبر الجاري.
 

وكشف البرومو الرسمي عن عدد من المفارقات والمواقف الكوميدية التي تجمع أبطال العمل، إلى جانب مشاهد مليئة بالمغامرات والأكشن، وسط أجواء اجتماعية تتناول العلاقات العائلية وتحديات الحياة والعمل.
 

وتنطلق أحداث مسلسل «50/50» مع «رانيا»، التي تجسد شخصيتها الفنانة كندة علوش، وهي خريجة كلية الحقوق التي قررت وضع مسيرتها المهنية جانبًا من أجل التفرغ لعائلتها، إلا أن تغيرًا مفاجئًا في ظروف حياتها يضعها أمام تحديات جديدة، ويجبرها على إعادة بناء حياتها من جديد.

ومع تصاعد الضغوط المالية، تجد «رانيا» نفسها متورطة في عمليات غير قانونية، لتبدأ في تكوين فريق غير متوقع من الأشخاص الذين يساعدونها على التعامل مع ظروفها الجديدة ومحاولة استعادة السيطرة على حياتها، في سلسلة من المواقف التي تجمع بين الكوميديا والجريمة والدراما العائلية.

ويشارك في بطولة «50/50» كل من كندة علوش، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، هبة عبد العزيز ومحمد عبده.
 

إلى جانب مجموعة مميزة من ضيوف الشرف، من بينهم عمرو يوسف، أحمد فهمي، حاتم صلاح، فدوى عابد وشيماء سيف، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبد الوهاب ويتكون من 15 حلقة، ويقدم مزيجًا من الكوميديا الاجتماعية والجريمة والدراما العائلية، مع التركيز على الشخصيات والعلاقات التي تجمع بينها، والتحديات والمواقف غير المتوقعة التي تواجه «رانيا» وفريقها.
 

ومن المقرر عرض أول 3 حلقات من مسلسل «50/50» يوم الخميس 17 سبتمبر، على أن تُطرح حلقتان جديدتان من العمل كل يوم خميس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.

مسلسل «5050» حلقات مسلسل «5050» كندة علوش

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