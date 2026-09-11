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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فتح طريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام هايبر وان بعد إغلاق ٥ ساعات

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح طريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام مول هايبر وان بعد غلقه لعدة ساعات.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط وادي النيل – ٦ أكتوبر وتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل «هايبر» بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو، تحديدًا أمام مول هايبر وان، في الاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه محور ٢٦ يوليو.
مما يستلزم إجراء غلق كلي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام هايبر وان بالاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة يوم واحد فقط اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٩/١١ على أن يكون العمل من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا فقط.

وأجرت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلة المرورية الآتية:

حركة سير المركبات القادمة من ميدان جهينة وترغب في استكمال السير اتجاه محور ٢٦ يوليو تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر القادم من محور ٢٦ يوليو اتجاه ميدان جهينة، عن طريق فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى قبل منطقة الأعمال، والسير بمسار التحويلة، ثم العودة مرة أخرى إلى طريق امتداد محور ٢٦ يوليو عن طريق فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى وذلك عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وعقب انتهاء الأعمال المشار إليها تم رفع العلامات الإرشادية وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات. 

الإدارة العامة لمرور الجيزة طريق امتداد محور ٢٦ يوليو محور ٢٦ يوليو امتداد محور ٢٦ يوليو مشروع المونوريل

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