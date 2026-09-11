صورته ونشرت المقطع.. مهندسة توثق لحظة قيام طالب بأفعال منافية بشوارع القليوبية

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بممارسة أفعال منافية للأدب بأحد شوارع القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات في القليوبية، من قيام أحد الأشخاص بتتبعها وممارسة أفعال منافية للآداب بأحد الشوارع .

وبالفحص؛ أمكن تحديد الشاكية، مهندسة، مقيمة بدائرة قسم ثان بنها بالقليوبية، وبسؤالها؛ قررت أنه بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، وحال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم؛ تلاحظ لها قيام أحد الأشخاص بتتبعها وممارسة أفعال منافية للآداب بالطريق العام، فقامت بتصويره، ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتسنى ضبطه.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، طالب، مقيم بذات دائرة القسم، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.