حريق داخل مستشفى الشاملة بأسيوط ونقل أطفال الحضانات إلى 3 مستشفيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق نشب داخل وحدة المبتسرين بمستشفى أسيوط العام" الشاملة"، دون وقوع خسائر بشرية، فيما جرى نقل أطفال الحضانات إلى مستشفيات أسيوط الجامعي والإيمان العام ومنفلوط، حفاظا على سلامتهم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط قسم أول أسيوط إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من سلامة المتواجدين داخل المستشفى.

كما جرى إخلاء ونقل أطفال الحضانات إلى المستشفيات الثلاثة، لحين الاطمئنان الكامل على سلامتهم، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.