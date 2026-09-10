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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. إزالة 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، والتعامل الفوري والحاسم مع جميع أشكال التعدي ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي أو البناء المخالف، وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكبرة التي تم تنفيذها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية المعنية، أسفرت عن إزالة 44 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، حيث تم إزالة 22 حالة تعدي على أملاك الدولة التابعة للموارد المائية والري بإجمالي مساحة 23 قيراط زراعي، بالإضافة إلى إزالة 14 حالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية بإجمالي مساحة 680 متر مربع مباني و8 أسهم زراعية، فضلًا عن إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية في المهد بإجمالي مساحة فدان و5 قراريط و12 سهم.

وأشار محمد علوان إلى استمرار أعمال المرور والتفتيش الميداني بمختلف المناطق، وخاصة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لرصد أي تعديات أو مخالفات والتعامل معها في مهدها قبل تفاقمها، مع متابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها بصورة دورية لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على ممتلكات الدولة والتعامل الفوري مع أي مخالفة وفقًا للقانون.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتطبيق القانون بكل حسم، بما يحقق الردع ويمنع تكرار المخالفات، ويسهم في تحقيق المستهدف من أعمال الموجة الـ30 للإزالات، مؤكدًا استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو إقامة أعمال بناء مخالفة، والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

ودعا اللواء محمد علوان المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، من خلال الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية على الرقمين (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن الإبلاغ المبكر عن المخالفات يسهم في سرعة التعامل معها ومنع تفاقمها.

أسيوط الموجة الـ30 لإزالة التعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة المتغيرات المكانية الرقعة الزراعية البناء المخالف

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