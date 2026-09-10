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بعد تهديده باللجوء للقضاء.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتوح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تهديده باللجوء للقضاء.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتوح

امير هشام و فتوح
امير هشام و فتوح
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

رد الإعلامي أمير هشام على تصريحات أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي انتقد خلالها نشر تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت بينهما، مؤكدا أن ما تم نشره جاء بعد إرسال التصريحات للاعب وموافقته عليها.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «رغم أن التواصل كان هاتفيا، ومع ذلك بعتلك تصريحاتك مكتوبة زي ما هى وبعد موافقتك وكان ردك '' زي الفل».

وكان أحمد فتوح قد رد على تصريحات أمير هشام عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، قائلًا: «للأسف الشديد تواصل معايا أحد الإعلاميين واضطريت للرد، لأنه كان يتعامل معايا كأخ يطمئن على ابتعادي عن الملعب خلال الفترة الماضية، وكان بيسألني عن إصابتي وهل سأجدد مع النادي أم لا».

وأضاف: «وفوجئت بأنه قد نشر كل ما ذكرته له، والمكالمة لم تكن مداخلة على الهواء أو لقاء مباشر، بل اتصال تليفوني أخوي لمجرد الاطمئنان على إصابتي ليس إلا».

وتابع فتوح: «لم أكن أتوقع أبدًا من هذا الشخص أن يقوم بنشر كل ما ذكرته، حيث إنه كان يحدثني كأخ لي ليس إلا، وكنت أسرد له بكل ود».

وأوضح لاعب الزمالك: «وخاصة أنني من كباتن الفريق وأعلم اللوائح جيدًا، ويشهد جميع زملائي بالملعب بمدى التزامي في الملعب».

واختتم أحمد فتوح رسالته قائلًا: «وبالفعل سأتخذ إجراء رسمي ضده»، في إشارة إلى عزمه اتخاذ خطوات قانونية أو رسمية ضد الإعلامي، اعتراضًا على نشر تفاصيل المكالمة التي دارت بينهما.

أمير هشام أحمد فتوح الزمالك امير هشام و احمد فتوح

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