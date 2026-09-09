أسعار iPhone 18 Pro وآيفون Duo وموعد طرحهما في 65 دولة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة آبل رسميا عن هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب iPhone Duo، أول هاتف قابل للطي من الشركة.

أسعار iPhone 18 Pro وiPhone Duo وموعد التوفر



وفقا لـ آبل، تبدأ الطلبات المسبقة لهاتفي iPhone 18 Pro و18 Pro Max يوم السبت 12 سبتمبر في الدفعة الأولى التي تضم 65 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا والصين وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية، على أن تبدأ الشحنات في 18 سبتمبر، وستصل الهواتف إلى 20 دولة إضافية اعتبارا من 25 سبتمبر.

أما iPhone Duo، فستبدأ الطلبات المسبقة عليه في 16 أكتوبر بالمناطق والدول نفسها، على أن تبدأ الشحنات في 23 أكتوبر، بينما سيتوفر في 28 دولة إضافية اعتبارا من 30 أكتوبر.

iPhone Duo

- الولايات المتحدة: يبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1199 دولارا، وآيفون 18 برو ماكس من 1299 دولارا، وiPhone Duo من 1999 دولارا.



- ألمانيا: تبدأ الأسعار من 1449 يورو لـ18 Pro، و1599 يورو لـ آيفون 18 برو ماكس، و2299 يورو لـ آيفون ديو القابل للطي.



- بريطانيا: تبدأ من 1199 جنيها إسترلينيا لـ18 Pro، و1299 جنيها لـ آيفون 18 برو ماكس، و1999 جنيها لـDuo.



- الهند: تبدأ من 164900 روبية لـ18 Pro، و179,900 روبية لـ آيفون 18 برو ماكس، و299,900 روبية لـDuo.



- الصين: تبدأ من 9999 يوانا لـ18 Pro، و10999 يوانا لـ18 Pro Max، و15999 يوانا لـDuo.



- اليابان: تبدأ من 219,800 ين لـ18 Pro، و239,800 ين لـ آيفون 18 برو ماكس، و364,800 ين لـDuo.



آيفون 18 برو وماكس

وبالمقارنة مع أسعار إطلاق الجيل السابق، ارتفع سعر iPhone 18 Pro و18 Pro Max في الولايات المتحدة بمقدار 100 دولار.

كما شهدت الأسعار ارتفاعا قدره 150 يورو في الاتحاد الأوروبي، و100 جنيه إسترليني في بريطانيا، و30 ألف روبية في الهند، و1000 يوان في الصين، و40 ألف ين في اليابان.