آبل تكشف رسميا عن Watch Ultra 4.. بطارية تصل إلى 50 ساعة

أعلنت شركة آبل رسميا عن Apple Watch Ultra 4، أحدث ساعاتها الذكية المخصصة للرياضة والمغامرات، والتي تأتي مع مجموعة من التطويرات الجديدة في تتبع الصحة واللياقة البدنية، إلى جانب تحسينات كبيرة في عمر البطارية والأداء.

وتعتمد Apple Watch Ultra 4 على نظام استشعار صحي جديد Health Sensing System ومعالج S11، لتقدم ما تصفه آبل بأنه أدق قياس لمعدل ضربات القلب في ساعة ذكية قابلة للارتداء، إلى جانب قياسات أكثر تكرارا لمعدل ضربات القلب وتباين معدل ضربات القلب HRV، فضلا عن ميزة جديدة باسم الاستعداد Readiness تساعد المستخدم على معرفة مدى جاهزية جسمه للأنشطة اليومية والتدريبات.

كما توفر الساعة عمر بطارية يصل إلى 50 ساعة للاستخدام اليومي، بينما يمكنها تتبع التدريبات الخارجية لمدة تصل إلى 45 ساعة في وضع التمارين الممتدة القصوى، مع نظام GPS تقول آبل إنه الأكثر دقة على الجهاز ضمن الساعات الرياضية.

وتتوفر Apple Watch Ultra 4 بخيارات من التيتانيوم الطبيعي والأسود، مع بدء الطلبات المسبقة اليوم، على أن تصل إلى المتاجر اعتبارا من الجمعة 18 سبتمبر.

Apple Watch Ultra 4

أدق قياس لمعدل ضربات القلب



أعادت آبل تصميم نظام مراقبة الصحة في Apple Watch Ultra 4 من خلال نظام الاستشعار الصحي، الذي يجمع بين مستشعرات ضوئية وكهربائية جديدة للقلب.

وبالاعتماد على النظام الجديد ومعالج S11، تقول آبل إن الساعة تقدم أدق قياس لمعدل ضربات القلب ضمن الأجهزة القابلة للارتداء.

وتستخدم الساعة مصابيح LED خضراء أكبر وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ما يسمح بقياس معدل ضربات القلب كل 5 ثوانٍ على مدار اليوم، وهو ما يوفر بيانات أكثر تفصيلا عن الحالة البدنية والفسيولوجية للمستخدم، ويحسن أيضا دقة حلقات النشاط والتمارين.

كما أصبح بالإمكان عرض معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي مباشرة على واجهة الساعة.

Apple Watch Ultra 4

قياسات HRV بمعدل يصل إلى 24 مرة أكثر



حصلت قياسات تباين معدل ضربات القلب HRV على ترقية كبيرة، إذ أصبحت الساعة تقيس هذا المؤشر بمعدل يصل إلى 24 مرة أكثر مقارنة بالسابق.

وتعرض الساعة نوعين من HRV لمساعدة المستخدم على فهم حالته الصحية بشكل أفضل، وهما HRV الخاص بالتعافي، والذي يساعد في رصد مؤشرات الإجهاد والتعافي اليومية، وHRV الإجمالي الذي يوفر رؤية أوسع للحالة الصحية، بما في ذلك صحة القلب والأوعية الدموية.

كما أضافت آبل عرضا جديدا للبيانات الحيوية خلال النهار، يسمح للمستخدم بالتبديل بين قياسات الليل والنهار، ما قد يساعد في اكتشاف التغيرات في المؤشرات الصحية قبل ظهورها خلال فترة النوم.

ميزة الاستعداد لمعرفة جاهزية الجسم



تقدم Apple Watch Ultra 4 ميزة جديدة باسم Readiness، تعمل على تحليل مجموعة من البيانات، تشمل النشاط الأخير، وحِمل التدريب، والمؤشرات الحيوية، ونتيجة تتبع النوم، ثم تقدم للمستخدم تقييما يوميا من 0 إلى 10.

وبناء على النتيجة، تقدم الساعة توصية واضحة بشأن مستوى النشاط المناسب، مثل:

- Recover: التعافي.

-Pace Yourself: تخفيف الوتيرة.

-Ready: جاهز.

-Go For It: انطلق.



ويتم تحديث النتيجة تلقائيا خلال اليوم مع وصول بيانات جديدة، مثل ممارسة تمرين قوي أو حدوث تغير في المؤشرات الحيوية.

بطارية تصل إلى 50 ساعة



حققت Apple Watch Ultra 4 قفزة في عمر البطارية، إذ توفر الآن ما يصل إلى 50 ساعة من الاستخدام اليومي، بينما يصل عمر البطارية إلى 84 ساعة عند تفعيل وضع الطاقة المنخفضة.

كما أصبحت عملية الشحن أسرع، حيث يمكن لـ15 دقيقة من الشحن إضافة ما يصل إلى 18 ساعة من عمر البطارية.

وللمهتمين بالأنشطة الخارجية، يوفر وضع التماريم القصوي ما يصل إلى 25 ساعة من تتبع التدريبات مع تشغيل GPS وقياس معدل ضربات القلب بشكل كامل.

أما وضع وضع التمارين الممتدة القصوى فيمكنه تتبع الجري والمشي والرحلات الخارجية لمدة تصل إلى 45 ساعة، مع استمرار الساعة في تسجيل بيانات GPS كل ثانية.

أدق تتبع للخطوات



أعادت آبل تصميم نظام عد الخطوات في الساعة بالاعتماد على خوارزميات جديدة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب معالج S11.

وتقول الشركة إن هذا التطوير يوفر قياسات أكثر دقة للمسافة أثناء تدريبات المشي والجري داخل الأماكن المغلقة، فضلًا عن تحسين دقة عدد الخطوات على مدار اليوم.

كما أضافت آبل واجهة جديدة باسم Steps لعرض عدد الخطوات في الوقت الفعلي مباشرة على شاشة الساعة.

تطبيق Health يحصل على تصميم جديد

أعلنت آبل أيضا عن إعادة تصميم تطبيق الصحة Health على آيفون، ليقدم رؤية أكثر شمولا للبيانات الصحية طويلة المدى.

ويضم التطبيق علامة تبويب جديدة باسم Longevity، تعمل على تحليل البيانات الصحية للمستخدم بمرور الوقت، إلى جانب ميزة Health Age التي توضح كيفية تطور بعض المؤشرات الصحية مقارنة بالعمر الفعلي للمستخدم.

كما يضيف التطبيق علامة Insights لعرض معلومات صحية أكثر ارتباطا بالوقت الحالي، مع الاعتماد على Apple Intelligence لتحليل بيانات القلب والنوم واللياقة والمؤشرات الحيوية وغيرها.

ذكاء اصطناعي لفهم الأصوات والمحادثات



يقدم معالج S11 أيضا مجموعة جديدة من مزايا Audio Intelligence، التي تستفيد من الميكروفون الموجود في الساعة وتقنيات Apple Intelligence لمساعدة المستخدم على الانتباه إلى الأصوات المهمة وتذكر أجزاء من المحادثات.

وتشمل هذه المزايا:

- Sound Recognition: تنبيه المستخدم عند اكتشاف أصوات مهمة مثل صفارات الإنذار وأجهزة الإنذار وأجراس الأبواب وبكاء الأطفال.

- Live Rewind: إمكانية استرجاع آخر 15 ثانية من المحادثة وعرضها كنص على الشاشة.

- Siri Recap: إنشاء ملخصات مختصرة للمحادثات يمكن الرجوع إليها لاحقا.

- Shazam: التعرف تلقائيا على الموسيقى المحيطة وعرض اسم الأغنية والفنان.



وتؤكد آبل أن هذه المزايا صممت مع التركيز على الخصوصية، ولا تقوم بإنشاء أو تخزين تسجيلات صوتية.

Siri AI يصل إلى Apple Watch



مع نظام watchOS 27، تدعم Apple WatchUltra 4 الإصدار الجديد Siri AI المدعوم بتقنيات Apple Intelligence.

وتتيح الميزة للمستخدم إجراء محادثات أكثر طبيعية مع Siri والاستفادة من فهم السياق الشخصي للمستخدم، إلى جانب الوصول إلى المعرفة العامة، مباشرة من المعصم.

كما تقدم آبل واجهة جديدة باسم Siri Modular لتسهيل الوصول إلى المساعد الصوتي على مدار اليوم.

watchOS 27 ومزايا إضافية



تحصل الساعة مع watchOS 27 على مجموعة من التحديثات الأخرى، من بينها واجهة ديناميكية للتطبيقات تعرض اقتراحات Siri للتطبيقات الأكثر استخدامًا، وإيماءة جديدة بيد واحدة للتحكم في الأدوات.

كما يدعم النظام تتبع مرحلتي ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، إلى جانب تحسينات في ميزة Workout Buddy، التي تقدم للمستخدم إرشادات وتحفيزًا أثناء التمارين حتى في حالة عدم وجود iPhone بالقرب منه.

التصميم والألوان



تتوفر Apple Watch Ultra 4 بخيارين من التيتانيوم:

- التيتانيوم الطبيعي.

- التيتانيوم الأسود.



كما كشفت آبل عن ألوان جديدة لأحزمة Trail Loop وAlpine Loop، بينما أصبحت أحزمة Ocean Band مصنوعة من سيليكون شفاف بألوان جديدة.

تبدأ أسعار Apple Watch Ultra 4 من 799 دولارا في الولايات المتحدة.

وتبدأ الطلبات المسبقة اعتبارا من اليوم في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة ومنطقة، على أن تبدأ المبيعات والتوفر في المتاجر يوم الجمعة 18 سبتمبر.