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أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
محمد إبراهيم

في النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، حضرت الصين بثقل عسكري لافت، لتضع أمام أعين المتخصصين جانبا من أحدث ما وصلت إليه منظومتها الدفاعية والجوية والفضائية من قدرات وتقنيات متقدمة.

ومن خلال كيانات كبرى، في مقدمتها CATIC وCPMIEC وALIT، التابعة لمنظومة صناعة الطيران والفضاء الصينية، استعرضت بكين حزمة واسعة من الأنظمة الدفاعية والهجومية، في مشهد يعكس اتساع قاعدة الصناعات العسكرية الصينية، وتطور قدراتها على إنتاج منظومات متقدمة تواكب متطلبات ساحات القتال الحديثة.

لكن الحضور الصيني في العلمين لم يتوقف عند حدود عرض المنظومات والمنتجات الدفاعية، وإنما امتد إلى استعراض القوة الجوية نفسها، عبر مشاركة عدد من أبرز المنصات التي تمثل جانبا من القدرات العملياتية للقوات الجوية الصينية.

وفي مقدمة هذه المنصات، ظهرت المقاتلة J-16، إلى جانب طائرة الإنذار المبكر والسيطرة الجوية KJ-500، والمروحية Z-20، فضلًا عن الطائرة المسيرة Wing Loong-10B، في مشاركة تعكس تنوع أدوات القوة الجوية الصينية، وتكامل أدوارها بين القتال والاستطلاع والإنذار المبكر والدعم العملياتي.

ولم تقتصر الرسالة الصينية على المنصات الجوية، إذ رافقها عرض لمجموعة من الذخائر والصواريخ المتقدمة، من بينها صواريخ PL-108 وPL-12AE جو-جو، إلى جانب الصاروخ المضاد للإشعاع YJ-9ER1، بما يسلط الضوء على تطور منظومة التسليح الصينية وتكاملها مع المنصات الجوية الحديثة.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة، مع الظهور اللافت لهذه المنصات الجوية الصينية في معرض جوي دولي خارج الصين، بما يمنح المشاركة الصينية في العلمين دلالة تتجاوز مجرد الحضور في فعالية دولية، لتكشف عن توجه متزايد نحو تعزيز حضور الصناعات الدفاعية الصينية ومنصاتها الجوية في المحافل والمعارض العسكرية العالمية.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وتنظم فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بمدينة العلمين، وذلك بتنظيم من جهات مصرية رئيسية من بينها وزارة الدفاع والقوات الجوية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وشركة مصر للطيران وشركات وطنية أخرى، بما يعكس الطابع المتكامل للمعرض الذي يجمع بين البعدين العسكري والمدني ومجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا

ويشارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، أكثر من 250 عارضا يمثلون 50 دولة إلى جانب أكثر من 100 طائرة من مختلف الطرازات بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة عالميا في مجالات الطيران والفضاء.

ويتيح المعرض الذي يعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الطيران على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط فرصا للتعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مختلف مجالات الطيران والتسليح الجوي والمسيرات الجوية وتكنولوجيا الفضاء.

مشاركة كبرى الشركات الغربية

ومن أبرز المشاركين في المعرض شركة إيرباص الأوروبية إلى جانب شركة بوينج إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة الطائرات والأنظمة الجوية كما تشارك شركة داسو للطيران الفرنسية المصنعة لطائرات رافال ومن بريطانيا تشارك شركة بي إيه إي سيستمز إحدى كبرى شركات الصناعات الدفاعية عالميا.

حضور روسي صيني تركي قوي في المعرض

ولا يتوقف المشهد عند الشركات الغربية إذ تشهد قائمة العارضين حضورا روسيا وصينيا وتركيا بارزا من خلال شركات وكيانات متخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء حيث تشارك شركة ألماز أنتي الروسية المتخصصة في منظومات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي وأنظمة التحكم فيما تحضر الصين عبر 

بينما تشارك تركيا من خلال شركة أسيلسان المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية والعسكرية بما في ذلك الرادارات والأنظمة الكهروبصرية والاتصالات.

مشاركة عربية نوعية

ولا تقتصر المشاركة على الشركات العالمية الكبرى بل تمتد إلى الصناعات الدفاعية العربية الساعية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية حيث تبرز المشاركة الوطنية المصرية لشركات تابعة للقطاع الخاص المصري وكذلك شركة إيدج جروب الإماراتية التي تضم عشرات الكيانات العاملة في مجالات المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتقنيات الفضاء والاستخبارات والمسيرات بما يمنح المعرض بعدا عربيا مهما.

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أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

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