قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عموتة يرد على انتقادات أداء الأهلي: ارجعوا للإحصائيات إحنا متفوقين فى كل حاجة
حضور قوي لـ القابضة للمطارات بمعرض العلمين .. لقاءات مع وفود عربية ودولية
متعب يحذر عموتة بعد التعادل: اللي بيحصل غلط.. مفيش ابتكار ولا حلول في الملعب
رئيس وزراء النرويج: مسيرة كادت تصيب طائرة زيلنسكي في رحلته إلى أوسلو
شوط أول إيجابي بين ليفربول وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا
أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026
«عموتة»: النتيجة مسئولية الجميع.. وإمام عاشور يحتاج للتدّرج لاستعادة لياقته
تفعيل اتفاق مكة.. اجتماع في الرياض بين عسكريين من السعودية وباكستان وتركيا للرد على الحوثيين
هتافات المسلمين ورقص إلهان عمر.. أشهر ستة أكاذيب لترامب حول أحداث 11 سبتمبر
رد فعل مُفاجئ من «عموتة» بعد التعادل أمام المقاولون: أخطأنا والكل أخطأ
خبير بيئي: عوامل بيئية وراء عدم نمو بعض الأشجار بالشكل الطبيعي ووصولها إلى ارتفاعات كبيرة
خلال ساعة ولمدة 7 ساعات.. قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
محمد إبراهيم

شهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة روسية بارزة، حملت إلى أروقة المعرض جانبا من أحدث منظومات الصناعات الدفاعية والصاروخية الروسية، في حضور عكس ثقل موسكو في مجال التسليح والتكنولوجيا العسكرية.

وفي الساحة الداخلية للمعرض، عرضت شركة ألماز-أنتيي الروسية طيفا واسعا من منظومات الدفاع الجوي، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.

وضمت المعروضات منظومات متنوعة تغطي نطاقات مختلفة من الدفاع الجوي، بدءا من منظومات بعيدة المدى، مرورا بعائلة منظومات تور الصاروخية، ومنظومة فايكنج متوسطة المدى، وصولًا إلى مركبة الدفاع الجوي المتنقلة تايفون-بي في أوه، المخصصة لتوفير الحماية المباشرة للقوات.

كما عرضت شركة المنظومات عالية الدقة القابضة JSC مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها منظومات الدفاع الجوي من عائلة بانتسير، ومنظومة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع كورنيت-إم، ومنظومة الصواريخ العملياتية-التكتيكية إسكندر-إي، إلى جانب منظومة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف إيغلا-إس، والصاروخ الموجه الخفيف متعدد الأغراض إزديلي-305إي.

وشملت المعروضات كذلك مجموعة من المركبات القتالية والمدرعات الروسية، من بينها بي إم بي-2 إم المزودة بالوحدة القتالية بيريجوك، وبي إم بي-3، وبي إم دي-4، إلى جانب حزمة أخرى من الأنظمة والتجهيزات العسكرية.

أما في الساحة الخارجية للمعرض، فكانت المقاتلة الروسية الشبحية Su-57E في مقدمة المشهد، بعدما ظهرت لأول مرة في المعرض بنسختها التصديرية، في مشاركة حملت معها عددًا من المفاجآت، كان أبرزها الكشف عن حزمة من الأسلحة الجوية المتطورة.

وترافقت مشاركة المقاتلة الروسية مع استعراض مجموعة متنوعة من الأسلحة الجوية، شملت صواريخ جو–جو، وجو–أرض، وصواريخ كروز، وأخرى مضادة للرادار، من بينها:

RVV-MD2.. صاروخ جو–جو قصير المدى.
RVV-BD.. صاروخ جو–جو بعيد المدى.
Kh-38MLE.. صاروخ جو–أرض.
Kh-69.. صاروخ كروز شبح ودقيق التوجيه.
Kh-58UShKE.. صاروخ مضاد للرادار.

ولم تتوقف المفاجآت الروسية عند المقاتلة وتسليحها، إذ شهد المعرض كذلك عرض مسيرات شبحية مصممة للإطلاق من مقاتلات الجيل الخامس، قبل الكشف لاحقًا عن اسمي منصتين جديدتين هما S-71M وS-71K.

وبحسب ما أعلنته روسيا، تتميز هذه المنصات بخصائص شبحية، ومدى طويل، وسرعات مرتفعة، مع التخطيط لظهورها لأول مرة عالميًا في مصر إلى جانب المقاتلة Su-57E، في مشاركة تعكس توجه موسكو إلى استعراض أحدث منظوماتها الجوية والتسليحية أمام جمهور دولي واسع.

وبجانب المقاتلات والمسيرات والصواريخ، شاركت الطائرة ياك-130 المطورة ضمن الجناح الروسي، بعد تحديثها لتصبح طائرة قتالية خفيفة وفعالة، قادرة على الاشتباك مع الأهداف الجوية والبرية على مدار الساعة، وفي مختلف الظروف الجوية، إلى جانب طائرة النقل العسكري إليوشن.

وجاءت المشاركة الروسية في العلمين كعرض متكامل للقوة الجوية والصاروخية والدفاعية، جمع بين منظومات الدفاع الجوي، والمدرعات، والمقاتلات الشبحية، والمسيرات، والذخائر المتطورة، ليقدم صورة واضحة عن تنوع أدوات القوة العسكرية الروسية وتطور تقنياتها.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء العلمين روسيا Su 57E بانتسير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الاهلي

إعلامي: التعادل جه في وقته.. وأزمة الأهلي واضحة في توظيف اللاعبين

النصر السعودي

النصر يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية أمام أبها في دوري روشن

الاهلي

حاجة غريبة.. أحمد فتحي يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع المقاولون

بالصور

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية.. سيارات ذاتية القيادة تتحدى حدود الذكاء الاصطناعي

إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية
إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية
إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية

ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

ساندويتشات
ساندويتشات
ساندويتشات

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد