في افتتاح «القاهرة 2026»| جوهر نبيل: الرياضة ليست ميداليات وكؤوسًا.. بل انضباط واحترام وإرادة

وجّه وزير الشباب والرياضة، نبيل جوهر، كل الشكر والتحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الدائم والمستمر للرياضة، واهتمامه بأبنائه من الطلاب والرياضيين، وإيمانه بأن الشباب هو مستقبل مصر في إفريقيا.

واستهل الوزير كلمته، خلال افتتاح دورة الألعاب الإفريقية الـ12 للجامعات «القاهرة 2026»، مساء اليوم الأربعاء، بالقول: «اليوم ليس افتتاح بطولة، لكننا نبدأ صفحة جديدة في تاريخ الرياضة الجامعية الإفريقية، وبصفتي كنت لاعبًا دوليًا سابقًا في منتخب مصر، لي كل الفخر أن أكون رياضيًا وأنتمي إلى القارة الإفريقية».

وأضاف: «إننا مختلفون في اللغة والثقافة والبلد، لكن الذي يجمعنا هو أكبر من أي اختلاف؛ وهو أننا من قارة إفريقيا، شعلة واحدة وقارة واحدة. وهذا ليس مجرد شعار نردده، لكن هذه رسالة؛ ليست شعلة منافسة فقط، بل شعلة أمل وطموح وثقافة ومستقبل واحد لشباب القارة».

وتابع: «إن الرياضة ليست ميداليات وكؤوسًا فقط، لكن الرياضة نتعلم منها الانضباط والالتزام واحترام المنافس والمنافسة في الملعب، وبعد المباراة نخرج أصحابًا»، لافتًا إلى أن وجود أبطالنا من ذوي الهمم وهم يشاركون في المنافسات البارالمبية، يؤكد أن الرياضة حق للجميع، وليس هناك مستحيل أمام الإرادة.

وطالب الوزير كل لاعب ولاعبة بالمنافسة والاستمتاع ورفع أعلام دولهم، فضلًا عن الاحتفاظ بالذكريات والصداقات التي تجمع شعوبهم على مدار العمر.

واختتم الوزير كلمته بالترحيب بكل الوفود الإفريقية، قائلًا: «أهلًا بكم في مصر والقاهرة وفي بلدكم الثاني، ومن القاهرة نقول لكل إفريقيا: نحن قارة واحدة، وشبابنا مستقبل واحد، وشعلتنا واحدة. وباسم مصر ووزارة الشباب والرياضة، نتمنى أن تكون بطولة ناجحة ومنافسات قوية وذكريات جميلة».