سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة داخل وحدة صحة حجر النواتية بمحافظة الإسكندرية، ظهرت خلاله وهي تستغيث بسبب مرض نجلها، قائلة: «ابني تعبان ومفيش تذاكر».

وأظهر الفيديو السيدة وهي تتحدث عن معاناتها داخل الوحدة الصحية، بينما ظهرت مديرة المكان خلال المقطع، مطالبة بعدم التصوير، قائلة: «ممنوع التصوير».

وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما حدث داخل الوحدة الصحية، وما إذا كانت السيدة قد تمكنت من الحصول على الخدمة الطبية اللازمة لنجلها.