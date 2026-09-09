ضبط أب يدخن السجائر أثناء حمله رضيعة ويستغلها في التسول بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتدخين السجائر أثناء حمله طفلة حديثة الولادة حال جلوسه أسفل أحد الكبارى بالإسكندرية معرضاً صحتها للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "سبق إتهامه فى قضية حيازة سلاح أبيض" – أصل إقامته بمحافظة الشرقية) وبصحبته الطفلة المشار إليها، وبمواجهته أقر بأن الواقعة بتاريخ 7/ الجارى إبان تواجده أسفل أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية وأن الطفلة نجلته من زواج عرفى بإحدى السيدات(سبق إتهامها فى قضية تسول - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل "تم ضبطها") ، ولم يقوما بتسجيل ولادتها أو إستخراج شهادة ميلاد لها وأنهما يستغلانها فى أعمال التسول وإستجداء المارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.