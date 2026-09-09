الشرقية إنبي يهزم زد بثنائية مثيرة ويحقق فوزه الأول في الدوري المصري

حقق فريق الشرقية إنبي، فوزًا مثيرًا على حساب زد إف سي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

وافتتح محمود كهربا التسجيل لصالح الشرقية إنبي في الدقيقة 33، بعدما نجح في تنفيذ ركلة جزاء بنجاح، قبل أن يضيف أحمد كالوشا الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق زد من تقليص الفارق عن طريق وجدي نبهان، الذي سجل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، إلا أن محاولات زد لإدراك التعادل لم تكلل بالنجاح، لتنتهي المباراة بفوز الشرقية إنبي 2-1.

وبهذا الانتصار، حصد الشرقية إنبي بقيادة محمد بركات أول فوز له في الدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد زد إف سي بقيادة محمد شوقي عند 4 نقاط، ليأتي في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف عن الشرقية إنبي.