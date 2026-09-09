برشلونة يكتسح فينورد بخماسية في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا

افتتح فريق برشلونة مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بانتصار كبير على حساب فينورد الهولندي، بعدما حقق الفوز بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وفرض برشلونة سيطرته مبكرًا، ونجح رافينيا في افتتاح التسجيل للفريق الكتالوني، قبل أن يضيف كريم أديمي الهدف الثاني، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء هدف رافينيا الأول بطريقة رائعة، بعدما تمكن من مراوغة اثنين من مدافعي فينورد قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 25، عزز الوافد الجديد كريم أديمي تقدم برشلونة بتسجيل هدفه الأول بقميص الفريق، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وحاول لامين يامال إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 34، لكن محاولته لم تسفر عن هدف، بينما تصدى القائم لتسديدة من جواو كانسيلو في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه الهجومي، وتمكن رافينيا من تسجيل هدفه الثاني والثالث لفريقه بعد مرور 10 دقائق على انطلاق النصف الثاني من المباراة.

وفي الدقيقة 59، ألغى الحكم هدفًا لفينورد سجله ناتشو فيري، بسبب وجود حالة تسلل.

وواصل برشلونة هجومه، حتى تمكن لامين يامال من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 77، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

وقلص سيم ستين الفارق لصالح فينورد في الدقيقة 82، قبل أن يختتم البديل جابرييل جيسوس خماسية برشلونة في الدقيقة 85، بعدما سجل أول أهدافه بقميص الفريق الكتالوني بضربة رأس متقنة، مستغلًا عرضية رائعة من لامين يامال.

وبهذا الانتصار، حصد برشلونة أول ثلاث نقاط في مشواره بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، في بداية قوية للعملاق الكتالوني بالبطولة.