مشهد صادم.. أول رد فعل من عموتة على واقعة علي محمود في مباراة المقاولون

كشف حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الواقعة التي أثيرت عقب استبدال علي محمود خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «علي محمود من اللاعبين الشباب الجيدين، وكان يرغب في استكمال المباراة، واللاعب لديه إمكانيات مميزة».

وجاءت تصريحات المدير الفني للأهلي بعد تداول الناقد الرياضي محمود شوقي رواية بشأن واقعة جمعت عموتة بعلي محمود أثناء استبدال اللاعب، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «واقعة علي محمود مع عموته.. اللاعب خرج حزينًا من الملعب، وتجاهل مصافحة المدير الفني، أثناء التبديل».

وأضاف شوقي: «عموته غضب بشدة من تصرف اللاعب، ودفعه بقوة في صدره، ليصاب علي محمود وكل من شاهد المشهد بصدمة قوية».

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

في المقابل، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة.