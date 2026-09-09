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أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026

مواد بناء
مواد بناء
آية الجارحي

تباينت أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

أسعار الحديد اليوم

 سعر الحديد بيانكو سجل 38.250 جنيه للطن،  سعر حديد عز وصل إلى 39.250 جنيه للطن   سعر حديد بشاي وصل إلى 38.750 جنيه

سعر طن الحديد  

سعر الوطنية للصلب سجل 39.800 جنيه للطن  

 سعر حديد المعادي 36.400 جنيه للطن   سعر حديد الكومي سجل 38.500 جنيه .

  سعر حديد المصريين 39.500 جنيه للطن  

 سعر حديد العشري سجل 37500 جنيه  

أسعار الاسمنت 

  سعر اسمنت المصريين سجل 3700 جنيه   سعر اسمنت الشركة العربية  للاسمنت 3830 جنيه 

  سعر اسمنت سيناء تراوح بين 3750 و3860 جنيه   سعر اسمنت مصر بني سويف 3700 جنيه 

  سعر اسمنت في شركة صناعات مواد البناء 3400 جنيه   .

سعر طن الاسمنت 

 

سعر أسمنت العريش 3800 و3850 جنيه   سعر أسمنت وادي النيل 3620 جنيه 

  سعر أسمنت جنوب الوادي 3650 جنيه

سعر الجبس اليوم

   سعر جبس الدوليه 2075 جنيها  

 سعر جبس السويس 2025 جنيها  

 سعر جبس سيناء للحبس "المعمار" 1925 جنيها  

 سعر جبس البلاح 1850 جنيها 

  سعر العامرية 2000 جنيه 

الحديد أسعار الحديد مواد البناء سعر طن الحديد الاسمنت

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