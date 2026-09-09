تباينت أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.
أسعار الحديد اليوم
سعر الحديد بيانكو سجل 38.250 جنيه للطن، سعر حديد عز وصل إلى 39.250 جنيه للطن سعر حديد بشاي وصل إلى 38.750 جنيه
سعر طن الحديد
سعر الوطنية للصلب سجل 39.800 جنيه للطن
سعر حديد المعادي 36.400 جنيه للطن سعر حديد الكومي سجل 38.500 جنيه .
سعر حديد المصريين 39.500 جنيه للطن
سعر حديد العشري سجل 37500 جنيه
أسعار الاسمنت
سعر اسمنت المصريين سجل 3700 جنيه سعر اسمنت الشركة العربية للاسمنت 3830 جنيه
سعر اسمنت سيناء تراوح بين 3750 و3860 جنيه سعر اسمنت مصر بني سويف 3700 جنيه
سعر اسمنت في شركة صناعات مواد البناء 3400 جنيه .
سعر طن الاسمنت
سعر أسمنت العريش 3800 و3850 جنيه سعر أسمنت وادي النيل 3620 جنيه
سعر أسمنت جنوب الوادي 3650 جنيه
سعر الجبس اليوم
سعر جبس الدوليه 2075 جنيها
سعر جبس السويس 2025 جنيها
سعر جبس سيناء للحبس "المعمار" 1925 جنيها
سعر جبس البلاح 1850 جنيها
سعر العامرية 2000 جنيه