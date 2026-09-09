أحدهم مجردًا من ملابسه العلوية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين "أحدهما مجرداً من ملابسه العلوية" بالأسلحة البيضاء بالقليوبية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة منذ حوالى شهرين بين طرف أول: «عاطل» ، وطرف ثان: «نجل عمومته» مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لخلافات عائلية فيما بينهما قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب بإستخدام "سلاح أبيض وعصا خشبية "دون حدوث إصابات.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهما ضبط العصا والسلاح الأبيض"المستخدمين فى الواقعة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





