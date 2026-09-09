القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء بالإسكندرية.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 6/الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بين طرف أول: (عامل بمحل هواتف محمولة ، وصديقه)، وطرف ثانى: (8 عاطلين "لـ 5 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات حول إعتراض أحد أفراد الطرف الثانى على إنتظار دوره بالمحل عمل الطرف الأول تعدوا خلالها على بعضهم بالسب وقيام الطرف الثانى بالتلويح بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزتهم (3 أسلحة بيضاء – 2 صدادة حديدية - 3 عصى خشبية "المستخدمين فى التعدى")..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









