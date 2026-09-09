فتح باب التسجيل في الدورة التأهيلية لخريجي الأزهر لتحفيظ القرآن والعمل بالرواق الأزهري

أعلن الجامع الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم للدورة التدريبية بـ "مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر".

​تستهدف الدورة تأهيل 500 خريج وخريجة من أبناء الأزهر الشريف علميًّا ومهاريًّا للمشاركة في أعمال تحفيظ القرآن الكريم بالرواق الأزهري، بواقع 100 متقدم من كل محافظة من المحافظات الخمس المستهدفة وهي: (القاهرة، والجيزة، والأقصر، وقنا، وسوهاج)، لضمان وصول رسالة الأزهر إلى ربوع الجمهورية كافة.

​ شروط وضوابط التقديم



​حفظ القرآن الكريم كاملًا.

​أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف.

​ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

​سداد الرسوم المقررة لفتح الملف الخاص بالدورة التدريبية.

​تُنفذ الدراسة بنظام "الجمع بين الحضور المباشر والتعليم عن بُعد"، ويُستعان بالمتميزين من الخريجين للعمل بالرواق الأزهري بنظام (العمل بالساعة).

صرّح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، بأن إطلاق هذه الدورات يُعد استثمارًا وطنيًّا ودينيًّا في عقول خريجي الأزهر لصناعة جيل يجمع بين إتقان علوم القرآن والمهارة التربوية.

وأضاف أن هذه البرامج تعكس حرص الرواق الأزهري — تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر — على تطوير أدوات الخريجين ليكونوا حائط صد ومنارات علمية تنشر الفكر الوسطي وتواجه الغلو والتطرف.

​من جانبه، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الدورة تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية والعلمية للوصول بالدارس إلى مرحلة الإتقان التام في الحفظ والأداء بما يليق بمكانة الجامع الأزهر.

وأشار إلى أن المشاركين سيتلقون محاضرات مكثفة في الجوانب العلمية والتربوية والفكرية المتسقة مع المنهج الأزهري الأصيل، على أن تخضع جميع الطلبات للفحص والمراجعة فور انتهاء فترة التقديم لتوزيع المتقدمين على مجموعات وحلقات دراسية.

​تأتي هذه الدورات تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة مستمرة من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف مشترك من قيادات الجامع الأزهر وإداراته المختصة.

يستمر استقبال الطلبات لمدة 10 أيام، أو حتى استكمال العدد المطلوب، وعلى الراغبين في الانضمام التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المعتمد للجامع الأزهر الشريف.