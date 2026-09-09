الأزهر يعلن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026/2027.

وتضمنت المرحلة الثانية من التنسيق

التقديم على المعاهد التي توجد بها أماكن خالية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للقبول، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الأماكن المتاحة بالمعاهد الأزهرية.

ويأتي إعلان نتيجة المرحلة الثانية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير منظومة القبول والتنسيق، والتوسع في الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، بما يسهم في تيسير إجراءات التقديم والاستعلام، وتحقيق أكبر قدر من الدقة والشفافية في توزيع الطلاب على المعاهد وفقًا للأماكن المتاحة.

ويستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، باستخدام البيانات الخاصة بالمتقدمين التي تم التسجيل بها أثناء التقديم من خلال الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/tnsek/