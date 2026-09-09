قصف روسي يستهدف موقعا بالقرب من أكبر مركز تسوق في كييف

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بوجود قصف روسي يستهدف موقعا بالقرب من أكبر مركز تسوق في العاصمة الأوكرانية كييف.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء) ، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت لوجستية عند نقطة تفتيش السيارات "ستاروكازاتشي" المستخدمة لتوصيل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية شن ضربات مركبة على المنشآت الصناعية العسكرية والموانئ والسفن الأوكرانية ، فضلاً عن مراكز الخدمات اللوجستية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".