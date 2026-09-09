

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أوزيرنويه بمقاطعة خاركوف بجانب نجاح وحدات مجموعة قوات "الشمال" في إحكام قبضتها على طوق الحصار الداخلي حول تشكيلات العدو في مقاطعة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسيةفي بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 جندي ومحطتي حرب إلكترونية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 210 جندي ومدرعتين من طراز "كوزاك" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: إحباط محاولتين للعدو لكسر الحصار بالقرب من بلدتي سيليزنيوفو ودولجانكا بمقاطعة خاركوف.

وزادت الوزارة الروسية: توجيه ضربات لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية داخل "الجيب" المحاصر بالقرب من بلدات مالايا فوتشا وكوميساروفو وبوزوفو بمقاطعة خاركوف.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 205 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية. كما كبدت وحدات مجموعة قوات “المركز” القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 425 جندي ومدرعتين من طراز "كوزاك" ومحطة رادار إسرائيلية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأمضت الدفاع الروسية قائلة : وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 315 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكلمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 40 جندي و3 محطات حرب إلكترونية خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أتمت الدفاع الروسية بيانها : أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 قنابل جوية و3 صواريخ "هيمارس" وصاروخ من طراز "نبتون" و1185 طائرة مسيرة أوكرانية.