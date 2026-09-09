النقابة العامة تهنئ القيادة السياسية ومقدمي الخدمة باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

​أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر بيانا صحفيا برئاسة الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، مشيدةً بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الطبي والتأاهيلي في مصر.

​وأكد البيان أن مصر حققت تصنيفا دوليا متقدما في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، حيث تصدر الكوادر والممارسين المهنيين ذوي الكفاءة العالية للعمل في مختلف دول العالم.

اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

​وجه النقيب العام للعلاج الطبيعي التهنئة بهذه المناسبة إلى كل من:

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورعاة المصريين والمهنة.

​الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

​الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

​جميع مقدمي خدمات العلاج الطبيعي في مصر والعالم، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي المعترف به.

​واختتم البيان بدعوات لخير مصر وأن يحفظها الله ملاذاً آتناً لكل مريض، ويُبارك في شعبها المجيد.