قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.. خطط للأنشطة وتأمين المدارس وافتتاح منشآت تعليمية
أحمد بلال يهاجم منتقدي الأهلي بسبب محمد معروف: بدري أوي على الحاجات دي
الرئيس السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الطيران المدني.. فيديو
بلومبرج: السعودية تجري محادثات أولية للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار
فجيعة تحتاج للصبر.. شمس البارودي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها
عثمان ديمبلي يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2030
مصر تواصل دعم غزة.. قافلة «زاد العزة» الـ268 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو
بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل
براءة محمد معروف.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد
الكويت والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاك صارخ لسيادتها
الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقابة العلاج الطبيعي تحذر من الدخلاء على الفضائيات.. ورئيس إعلام النواب ترد

نقابة العلاج الطبيعي
نقابة العلاج الطبيعي
معتز الخصوصي

خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ظهور غير المتخصصين في المجال الطبي على القنوات الفضائية، وتقديم أنفسهم للجمهور باعتبارهم متخصصين في العلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة، في خطابها، أن عددا من القنوات الفضائية دأبت على استضافة أشخاص غير متخصصين ومنتحلي الصفة الطبية، دون التحقق من هويتهم أو حصولهم على تصريح بمزاولة المهنة، محذرة من أن ذلك قد يمثل خطرا على صحة المواطنين، فضلا عن تأثيره السلبي على مهنة العلاج الطبيعي وسوق العمل بها.

وأشارت النقابة إلى أنها رصدت من بين هذه الحالات ظهور شخص يدعى أحمد الشيخ، وقُدم باعتباره "أخصائي علاج طبيعي"، خلال برنامج "شعاع نور" على قناة "الحدث اليوم".

شكوى ضد منتحلي الصفة الطبية

وأضافت النقابة أن البيانات المتاحة لديها تشير إلى أن المذكور هو أحمد عبد العاطي، وشهرته أحمد الشيخ، وأنه خريج كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، وليس من خريجي كليات العلاج الطبيعي.

وأكدت النقابة أن مسؤوليتها المهنية والقانونية تقتضي التصدي لمثل هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات المتكررة لظهور “منتحلي صفة أخصائيي العلاج الطبيعي” على شاشات الفضائيات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي المهنة من الدخلاء عليها.

وطالبت النقابة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بفحص الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ظهور غير المتخصصين وتقديم أنفسهم باعتبارهم متخصصين في العلاج الطبيعي، مؤكدة أن ضبط هذه الممارسات؛ يسهم في حماية الجمهور والحفاظ على سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها قالت النائبة ثريا البدوي ، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، أن سبق وأن تم طرح قضية بيع الهواء وظهور غير المختصين على القنوات الفضائية أمام لجنة الإعلام بمجلس النواب مع المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقال أن الموضوع مقنن وأنها يحاولوا بقدر الإمكان يقننوه خاصة فيما يتعلق بالمضامين المرتبطة بما يضر بصحة المواطن ، وكل ذلك يتم تقنينه بالتعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

وأشارت البدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مستوى المحتوى وعلى مستوى بيع الهواء يتخذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود شكاوى أو إذا كانت لجنة الرد التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقدم دليل على أن هذا المحتوى يخدش الحياء أو يضر بصحة المواطن أو يهدد الأمن القومي أو الإجتماعي أو الثقافي ، ومن الناحية الآخرى نقابة الإعلاميين تقوم بوقف مقدم المحتوى عن البث.

النقابة العامة للعلاج الطبيعي غير المتخصصين المجال الطبي القنوات الفضائية العلاج الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

محمد معروف

تفاصيل مكالمة عبدالفتاح ومعروف بشأن مباراة الأهلي وزد

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

حاكم قشم الإيرانية: قتيلان ومصابون في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك

براكين

بركان سينابونج في إندونيسيا يثور وأعمدة الرماد تتجاوز 3 كيلومترات

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية و التعاون الدولي

120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية.. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية

بالصور

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

فى عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد