نائبة: أصدرنا توصيات بشأن ظاهرة بيع الهواء وظهور غير المختصين على القنوات الفضائية

قالت النائبة هند رشاد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، إن ليس هناك من يظهر على الفضائيات من غير المختصين ، ومن يظهر على القنوات الفضائية لابد أن يكون لديه تصريح لكي يظهر عليها.

وأشارت رشاد في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ناقشت ظاهرة بيع الهواء وظهور غير المختصين على القنوات الفضائية ، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام يضع ضوابطه ومن لايلتزم بها تصدر ضده عقوبات.

وأوضحت عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، إن لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب أصدرت توصيات بشأن ظاهرة بيع الهواء وظهور غير المختصين على القنوات الفضائية.

وأكدت أنها بشكل شخصى ترى إنه منذ ظهور دخول غير المهنيين في مهنة الإعلام أصبح المشهد الإعلامي غير منضبط ، خاصة بيع الهواء ، مشيرة إلى أن حل هذه الأزمة يتمثل في الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام ، ويستطيع أن يحكم على القنوات التي تحصل على تصريح ، وفي نفس الوقت من يظهر على القنوات الفضائية يكون لديه تصريح من نقابة الإعلاميين ، وإذا لم تنطبق عليه هذه الشروط تقع عليه عقوبات من جانب المجلس الأعلى للإعلام.

وتابعت: هناك مشكة آخرى وهي أن هناك قنوات لا نعرف تبث من أي مكان واعتقد أنها ليس لديها تصريح للبث ، والمشكلة الأكبر هي السوشيال ميديا " وكل من حط كاميرا ومايك قدامه يطلع يتكلم في أي حاجة ".

وفيما يتعلق بأزمة ماسبيرو قالت عضو مجلس النواب أن مشكلة ماسبيرو تنقسم إلى أكثر من شق ، حيث تدخلت الدولة لحل أزمة كبيرة جدا وهي المعاشات ، ودعم ماسبيرو بالأموال وهو جهد مشكور جدا ، والمشكلة الآخرى إننا لدينا استوديوهات عظيمة وكوادر تعمل في ماسبيرو على أعلى مستوى ، ولكن المعدات تحتاج إلى صيانة بشكل كبير وأن تكون جودة القنوات hd ، في الوقت الذي كل العالم لديه جودة 4k ، نجد أن القناة الأولى هي الوحيدة التي تم تحديثها بجودة hd ، وبقية القنوات ليس بنفس جودة القناة الأولى ، ولكن هذا سيستم ومنظومة كاملة ولابد من تحديثها لكي تليق شكل الصورة بالجودة التي نراها على القنوات الآخرى.

وأكدت أن أحمد المسلماني حينما تولي المسئولية كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام ويجاهد بشكل كبير لكي يستعيد مكانة ماسبيرو مرة آخرى ، حيث سعى في حل مشاكل المعاشات وقام بتقديم برنامج جديد من ماسبيرو على القناة الأولى ، كما أن القناة الثانية في سبيلها لكي تطور ولكن لابد أن يكون هناك اختلاف في بثها لكي تكون جودة الصورة بشكل أفضل ، مشيرة إلى أنه كان هناك جهد جيد في ماسبيرو ولكنه كان مهمل على مدار سنوات ويحتاج إلى وقت.

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة الشكاوى، بمراجعة جميع عقود الإنتاج المشترك السارية التي تكون إحدى القنوات الخاصة طرفًا فيها، وإيقاف البرامج المخالفة فورًا، وذلك على خلفية ما تلقاه المجلس من شكوى ضد قناة "الشمس" من نجلاء الراوي مقدمة برنامج "مختلفة".

يأتي القرار في إطار إجراءات المجلس لوقف ظاهرة "بيع الهواء" بعد ورود عدد من الشكاوى، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وبما يكفل حماية واستقرار الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، ويعزز مبادئ الشفافية والالتزام المهني، ويسهم في الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة لضمان محتوى إعلامي أكثر انضباطًا وعدالة يصون ثقة الجمهور.

وأكد المجلس أن عملية المراجعة تأتي في إطار اختصاصاته المقررة وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتستهدف الوقوف على مدى توافق هذه العقود مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال رصد أي مخالفات، بما يسهم في تنظيم مجال الإنتاج الإعلامي.