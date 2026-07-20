القبض على مالك محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وضُبط بحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة مجهزة بنظام خاص لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص") ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

