القبض على طفل يقود سيارة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأطفال بقيادة سيارة "ملاكى" بأحد الطرق بالشرقية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة ( طالب "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بتاريخ 18 يوليو على النحو المشار إليه دون علم والده (مالك السيارة) ، وبإستدعاء والده وسؤاله أيد ذلك .

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

