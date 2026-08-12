القبض على سماك تعدى على شقيق زوجته بسلاح أبيض بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 / يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة بدر بالبحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها القائم على النشر (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله قرر بتضرره من زوج شقيقته (تاجر أسماك – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات بينهما حول المصاهرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى بإلقائها بالطريق العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





