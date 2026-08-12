بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

بدأ سعر الدولار أمام الجنيه المصري تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع مقارنة بمستويات أمس، إلا أن العملة الأمريكية عادت للتراجع خلال منتصف التعاملات، ليسجل الدولار انخفاضًا بنحو 11 قرشًا في البنك الأهلي المصري مقارنة بالسعر المسجل في بداية التعاملات.

ويترقب المواطنون والمتعاملون في سوق الصرف حركة الدولار خلال الساعات المتبقية من تعاملات اليوم، وسط تساؤلات حول إمكانية استمرار موجة التراجع، وهل يعاود الدولار الهبوط إلى مستوى 49 جنيهًا من جديد، أم يعود للارتفاع قبل ختام التعاملات.

وفيما يلي آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك اليوم:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، مقابل 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم، ليتراجع بنحو 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 50.2154 جنيه للشراء، و50.3517 جنيه للبيع.

ميد بنك

سجل سعر الدولار الأمريكي في ميد بنك 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

بنك QNB

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة اتجاه سعر الدولار أمام الجنيه، وما إذا كان التراجع المسجل في منتصف التعاملات سيمتد حتى نهاية اليوم، أم ستشهد الأسعار تحركًا جديدًا قبل إغلاق البنوك.