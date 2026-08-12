قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
محمود صلاح بين الأهلي ومالاجا.. القرار النهائي بعد اجتماع غزل المحلة
لم يتحمل الصدمة.. وفاة شاب في نفس لحظة رحيل أمه بمستشفى طوارئ المنصورة
رباط صليبي.. فرج عامر يكشف طبيعة الإصابة الصادمة لـ بلعمري
جميع الأنواع مستمرة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن وقف استيراد الأنسولين
رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي
أصغر مُتحدثة للبيت الأبيض .. كارولين ليفيت تطوي صفحة ترامب في توقيت حسّاس | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم
تراجع مفاجئ للدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم
رانيا أيمن

بدأ سعر الدولار أمام الجنيه المصري تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع مقارنة بمستويات أمس، إلا أن العملة الأمريكية عادت للتراجع خلال منتصف التعاملات، ليسجل الدولار انخفاضًا بنحو 11 قرشًا في البنك الأهلي المصري مقارنة بالسعر المسجل في بداية التعاملات.

ويترقب المواطنون والمتعاملون في سوق الصرف حركة الدولار خلال الساعات المتبقية من تعاملات اليوم، وسط تساؤلات حول إمكانية استمرار موجة التراجع، وهل يعاود الدولار الهبوط إلى مستوى 49 جنيهًا من جديد، أم يعود للارتفاع قبل ختام التعاملات.

وفيما يلي آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك اليوم:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، مقابل 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم، ليتراجع بنحو 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بأقل 54% من قيمته.. ماذا يعني تسعير مؤشر
سعر الدولار مقابل الجنيه

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 50.2154 جنيه للشراء، و50.3517 جنيه للبيع.

ميد بنك

سجل سعر الدولار الأمريكي في ميد بنك 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

بنك QNB

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة اتجاه سعر الدولار أمام الجنيه، وما إذا كان التراجع المسجل في منتصف التعاملات سيمتد حتى نهاية اليوم، أم ستشهد الأسعار تحركًا جديدًا قبل إغلاق البنوك.

الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم تراجع سعر الدولار سعر الدولار اليوم في البنوك العملات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

جزيرة الوراق

مرور مواد أو مستلزمات بناء.. بيان هام بشأن جزيرة الوراق الجديدة

ترشيحاتنا

ميرهان حسين

مش بالباروكة ولا الغمازات.. ميرهان حسين تفتح النار على ممثلة بسبب تقليدها

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

فن

نغم وفلكلور في قلب الإسكندرية.. أسوان وكفر الشيخ يقدمان ليلة من الفن المصري

بالصور

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد