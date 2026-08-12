تفاصيل جلسة حسين لبيب مع عبدالله السعيد بعد أنباء فسخ التعاقد

اجتمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول بعد أزمة فسخ التعاقد على أمل التوصل لحل للأزمة

وأوضح عبدالله السعيد لرئيس النادي أن سبب الأزمة ليست الأمور المادية ولكن كانت بسبب اعتراضه على قرارات خاصة بالفريق وهو ما أغضب أعضاء مجلس الإدارة

وقبل فترة الإعداد طلب عبدالله السعيد الرحيل عن النادي بسبب الأزمات المتتالية وعدم تدعيم الفريق بجانب نشر أخبار كاذبة عنه والهجوم عليه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة

وأردف السعيد خلال اجتماعه مع رئيس النادي أنه ينوي الاعتزال حال رحيله عن الزمالك ولم يفتح خط مفاوضات مع أي نادي

ورغم تمسك حسين لبيب باستمرار اللاعب لكن السعيد عرض التنازل عن مستحقاته عن الموسم المقبل وتقسيط قمة المستحقات المالية المتأخرة

خلال ساعات قليلة سيتم عقد جلسة بين اللاعب وإدارة الزمالك لحسم الموقف بشكل نهائي سواء بالإستمرار أو الرحيل.