مفاجأة في الأهلي| استمرار أشرف داري يُفشل صفقة لاعب وسط أجنبي.. وكوكا يعود لمركزه

كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، عن تفاصيل جديدة بشأن تحركات النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، وموقف القلعة الحمراء من التعاقد مع لاعب وسط أجنبي جديد.

وقال شوبير إن الأهلي كان قد أنهى اتفاقه مع لاعب وسط أجنبي، وكانت الأمور تسير بشكل جيد، إلا أن تأكد استمرار المغربي أشرف داري مع الفريق تسبب في فشل الصفقة وعدم إتمام التعاقد.

وأوضح أن الأهلي لن يبرم، بنسبة كبيرة، أي تعاقد جديد مع لاعب أجنبي خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار أشرف داري ضمن قائمة الفريق.

وأضاف أحمد شوبير أن هناك احتمالًا كبيرًا لعودة أحمد نبيل كوكا للمشاركة في مركز وسط الملعب خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أن نسبة ظهور اللاعب في هذا المركز تصل إلى 95%، خاصة أنه طلب من الجهاز الفني المشاركة في هذا المركز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، معسكره الإعدادي المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب المنافسات المحلية، وعلى رأسها كأس مصر وكأس عاصمة مصر، خلال الموسم المقبل.