خبر سار لجماهير الأهلي.. أكرم توفيق يقترب من العودة والانضمام لمعسكر إسبانيا

اقترب أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، من العودة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود تحركات لحسم عودته من جديد.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أكرم توفيق يقترب بشدة من العودة إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى إمكانية توجه اللاعب إلى إسبانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، للانضمام إلى معسكر الفريق.

وكتب محمد أبو علي: «أكرم توفيق يقترب بشدة من العودة للنادي الأهلي، ووارد خلال الساعات القليلة المقبلة أن يتوجه إلى إسبانيا للانضمام لمعسكر الفريق».

ويخوض الأهلي حاليًا معسكرًا في إسبانيا تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويستعد الفريق الأحمر للمشاركة في بطولة الدوري المصري، إلى جانب كأس الكونفدرالية الإفريقية، فضلًا عن المنافسات المحلية، وعلى رأسها كأس مصر وكأس عاصمة مصر، خلال الفترة المقبلة.

وتترقب جماهير الأهلي الساعات المقبلة لمعرفة الموقف النهائي بشأن عودة أكرم توفيق، وإمكانية لحاقه بمعسكر الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.