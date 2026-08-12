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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تشارك بإجتماعات البنوك المركزية لدول البريكس..تفاصيل

خلال اللقاء
خلال اللقاء
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك صوت مسموع للدول النامية فى تطوير بنية مالية دولية أكثر عدالة وشمولًا.

قال الوزير، خلال مشاركته بجلسة «وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية» لدول «البريكس» بالهند، إننا نتطلع إلى نظام مالى عالمى أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة، لافتًا إلى أهمية تعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف فى توفير تمويلات منخفضة التكلفة لتمكين البلدان النامية من إدارة المخاطر.

أشار الوزير، إلى ضرورة دمج الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعى فى الإصلاحات الهيكلية لتطوير رأس المال البشرى، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول، فضلًا على إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي لتخفيف حدة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وزير المالية البنك المركزي دول البريكس أحمد كجوك الذكاء الإصطناعي

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