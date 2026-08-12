أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف لغز حادث مـ.قتل مسن داخل منزله في وادي النطرون

شهدت منطقة حي السلام ، التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، جريمة قتل مأساوية، بعد العثور على جثمان رجل مسن داخل منزله، مصابًا بآثار ذبح في الرقبة وطعنة بالظهر، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان رجل في العقد السابع من عمره داخل مسكنه بنطاق حي السلام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث وادي النطرون إلى موقع البلاغ، لإجراء المعاينة وكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص المبدئي، تبين وجود آثار إصابة بالرقبة والظهر بجثمان المجني عليه، كما كشفت المعاينة عن وجود كسر وتلفيات في بعض محتويات المنزل، الأمر الذي دفع أجهزة الأمن إلى بحث احتمال ارتباط الجريمة بدافع السرقة، مع استمرار فحص محتويات المسكن للتأكد من وجود أي مسروقات من عدمه.

وعقب وقوع الجريمة، جرى تشكيل فريق بحث موسع بمشاركة ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة ومباحث مركز وادي النطرون، للعمل على تحديد هوية مرتكب الواقعة وكشف ملابساتها.

وكشفت التحريات الأولية عن الاشتباه في شاب سوداني الجنسية، يقيم بالمنطقة ذاتها، حيث تشير المعلومات الأولية إلى فراره من مكان الواقعة عقب ارتكاب الجريمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان اختباء المشتبه به وضبطه، فيما تم إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة، وتحديد الدافع وراء الجريمة والمسؤوليات الجنائية.

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف كافة ملابسات الحادث وضبط المشتبه به الهارب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.