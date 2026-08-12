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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الحساب إلى بوابة الطائرة.. كيف يغيّر العربي الأفريقي الدولي مفهوم الخدمة المصرفية؟

بنك
بنك
أحمد عبد القوى

لم تعد العلاقة بين العميل والبنك تبدأ من داخل الفرع وتنتهي عند تنفيذ المعاملة، فالتكنولوجيا دفعت القطاع المصرفي إلى مساحة جديدة أصبح فيها الهاتف المحمول نافذة مفتوحة على الخدمات، وأصبح نجاح البنك مرتبطًا بقدرته على أن يكون حاضرًا في تفاصيل حياة العميل، لا أن ينتظر حضوره إليه.

وفي هذا المشهد، يلفت البنك العربي الأفريقي الدولي الانتباه بخطوة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل دلالة أوسع على طبيعة التحول الذي يشهده القطاع المصرفي، بعدما أتاح لعملائه سداد تذاكر الطيران عبر تطبيقه المصرفي، باستخدام الرقم المرجعي الذي يحصل عليه العميل عند الحجز.

الخدمة تختصر على العميل رحلة إضافية لإنجاز عملية الدفع، وتمنحه إمكانية إتمام معاملته من خلال هاتفه، بما يعكس تحولًا واضحًا في مفهوم الراحة المصرفية. فالهدف لم يعد فقط إتاحة الخدمة، وإنما تقديمها في المكان والوقت اللذين يحتاجهما العميل.

وتكشف هذه الخطوة عن تحول مهم في فلسفة الخدمات المصرفية، إذ أصبح البنك العربي الأفريقي الدولي يتعامل مع احتياجات العميل باعتبارها منظومة متكاملة، لا مجموعة منفصلة من المعاملات المالية. فالسفر، والحجز، والدفع، وإدارة الأموال، كلها حلقات يمكن أن تلتقي داخل تجربة رقمية واحدة أكثر سهولة.

الأهمية الحقيقية هنا تتجاوز تذكرة الطيران نفسها، لأن دخول خدمات مرتبطة بالسفر إلى التطبيق المصرفي يعكس اتجاهًا نحو توسيع نطاق استخدام القنوات الرقمية وربطها بقطاعات أخرى تمس الحياة اليومية للعميل. وهذا يفتح الباب أمام مزيد من الخدمات والشراكات التي يمكن أن تجعل التطبيق أكثر حضورًا في تفاصيل حياة المستخدم.

كما أن هذه الخطوة تعكس تغير قواعد المنافسة داخل القطاع المصرفي. فالبنك الذي كان يتنافس في الماضي على عدد الفروع والمنتجات والخدمات، أصبح اليوم مطالبًا بتقديم تجربة رقمية سريعة وسهلة، تقلل عدد الخطوات وتختصر الوقت وتمنح العميل قدرة أكبر على إنجاز معاملاته بنفسه.

ومن هنا تأتي أهمية تطبيق البنك العربي الأفريقي الدولي، فكل خدمة جديدة يتم توفيرها عبر التطبيق تزيد من قيمته بالنسبة للعميل، وتدفعه إلى الاعتماد عليه بصورة أكبر بدلًا من اللجوء إلى القنوات التقليدية. ومع الوقت، يتحول التطبيق من مجرد وسيلة مصرفية إلى منصة رئيسية لإدارة جانب كبير من احتياجات العميل.

وتتزامن هذه التطورات مع توسع الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من النشاط الاقتصادي اليومي. وإتاحة سداد تذاكر الطيران إلكترونيًا تمثل نموذجًا عمليًا على انتقال الدفع الرقمي من الخدمات المصرفية التقليدية إلى مجالات أكثر تنوعًا واتصالًا بالحياة اليومية.

واللافت أيضًا أن ربط الخدمات المصرفية بالسفر يفتح مجالًا أوسع للتعاون بين المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يمكن أن يؤدي مستقبلًا إلى ظهور حلول رقمية أكثر تكاملًا في مجالات السفر والسياحة والحجوزات والخدمات المرتبطة بها.

وفي النهاية، فإن قصة تذكرة الطيران ليست مجرد إضافة خدمة جديدة إلى تطبيق مصرفي، وإنما تعكس تحولًا أعمق في طبيعة العلاقة بين البنك والعميل. فالبنك العربي الأفريقي الدولي يتحرك في اتجاه تصبح فيه الخدمة المصرفية أقرب إلى العميل، وأكثر حضورًا في تفاصيل يومه، من إدارة أمواله وحتى اللحظة التي يستعد فيها للسفر.

عربى افريقى مصر

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