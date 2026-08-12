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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذر تنزيل ملفات من مصادر غير موثوقة.. خبراء الأمن السيبراني يحذرون من بوابة جديدة لاختراق الأجهزة

امن سيبرانى
امن سيبرانى
أحمد عبد القوى

حذر خبراء الأمن السيبراني  من مخاطر تحميل الملفات من مصادر غير موثوقة، مؤكدين أن الملفات المجانية أو الروابط المجهولة قد تكون وسيلة لزرع برمجيات خبيثة تستهدف سرقة البيانات وكلمات المرور.


وتشير التحليلات الأمنية إلى أن المهاجمين يعتمدون بشكل متزايد على تقنيات الخداع، من خلال نشر ملفات تبدو آمنة مثل البرامج المجانية، الألعاب، التطبيقات المعدلة، أو المستندات المزيفة، لكنها تحتوي على أدوات قادرة على التجسس أو التحكم في الأجهزة عن بُعد.
كما أكد الخبراء أن الاعتماد على مواقع غير رسمية لتحميل البرامج يمثل أحد أبرز عوامل زيادة مخاطر الإصابة بالبرمجيات الخبيثة، خاصة مع تطور أساليب الاحتيال واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى أكثر إقناعًا للمستخدمين.


ويناقش خبراء  كاسبرسكي العالمية المتخصصة فى الأمن السيبرانى  أهمية تعزيز الوعي الرقمي، وضرورة فحص الملفات قبل تشغيلها، وتحديث أنظمة التشغيل وبرامج الحماية بشكل مستمر، إلى جانب تجنب الضغط على الروابط مجهولة المصدر.
ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن المستخدم أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية، وأن اتخاذ خطوات بسيطة عند تحميل الملفات يمكن أن يمنع العديد من الهجمات التي تستهدف الأفراد والشركات على حد سواء.

امن سيبرانى مصر

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