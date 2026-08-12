بكى وطلب حسم انتقاله .. محمود صلاح يضغط للانضمام إلى النادي الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع «يوتيوب»، عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي لضم محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال محمود شوقي إن محمود صلاح امتنع عن المشاركة في المباراة الودية التي خاضها غزل المحلة اليوم، بسبب رغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب دخل في حالة من التأثر وبكى من أجل إتمام الصفقة.

وأوضح الناقد الرياضي أن اللاعب تواصل مع مسئولي الأهلي وطالبهم بحسم الصفقة والانضمام إلى الفريق، في ظل تمسكه بالانتقال إلى القلعة الحمراء.

وأشار “شوقي” إلى عقد جلسة بين عصام سراج الدين، مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي، ومسئولي غزل المحلة، استمرت نحو 4 ساعات، لمناقشة تفاصيل الصفقة والوصول إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن مسئولي غزل المحلة طلبوا مهلة أخيرة حتى صباح غدٍ لحسم موقفهم من العرض، مؤكدًا أن الاتجاه الأقرب حاليًا هو الموافقة على رحيل اللاعب وانتقاله إلى الأهلي.

واختتم محمود شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن الساعات المقبلة قد تشهد حسم الصفقة بشكل نهائي، في حال موافقة غزل المحلة على العرض المقدم من النادي الأهلي.