برشلونة يتحرّك لحسم صفقتين.. «رودري» يضغط للرحيل و«توريس» يقترب من باريس

يكثف نادي برشلونة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما فتح خطين متوازيين للتفاوض بشأن صفقة جديدة ورحيل أحد لاعبيه، في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن رودري أبلغ إدارة مانشستر سيتي برغبته في الانتقال إلى برشلونة، في الوقت الذي أخطر فيه فيران توريس مسؤولي النادي الكتالوني برغبته في خوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان، خاصة مع اقتراب نهاية عقد كل لاعب مع ناديه الحالي.

وعلى مستوى صفقة رودري، تقدم برشلونة بعرض أولي تبلغ قيمته 40 مليون يورو، إلا أن مانشستر سيتي يرى أن المقابل المالي لا يتناسب مع قيمة اللاعب، ويستهدف الحصول على نحو 70 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيله.

في المقابل، يدرك برشلونة أن إتمام الصفقة قد يتطلب رفع عرضه إلى 60 مليون يورو على الأقل، مع إمكانية إضافة متغيرات وحوافز مرتبطة بأداء اللاعب ونتائج الفريق.

أما ملف فيران توريس، فقد شهد بدوره تقدمًا في المفاوضات، بعدما قدم باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 40 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، بينما يتمسك برشلونة بالحصول على 50 مليون يورو كقيمة ثابتة، إلى جانب متغيرات إضافية.

ورغم استمرار الفارق بين مطالب الأندية والعروض المقدمة، فإن المفاوضات تسير في أجواء إيجابية، مع وجود رغبة واضحة من جميع الأطراف في الوصول إلى حلول سريعة.

وتسعى الأندية الثلاثة إلى حسم الملفين في أقرب وقت، حتى يتمكن كل طرف من توجيه تركيزه نحو باقي أهدافه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.