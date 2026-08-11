تتجوزيلنا واحد يلهف ميراثنا | خناقة إخوات تنتهي بفضيحة في قسم الشرطة ببني سويف

كانت تظن أن بيتها سيكون المكان الأكثر أمانًا لها، وأن أسرتها ستكون أول من يقف إلى جوارها حين تقرر أن تبدأ حياة جديدة، لكنها لم تتخيل يومًا أن تتحول الخلافات داخل الأسرة إلى مأساة، وأن تجد نفسها خلف أبواب إحدى المصحات النفسية رغمًا عنها.



بدأت القصة عندما قررت السيدة الزواج من أحد الأشخاص، لكن قرارها لم يلقَ قبولًا من أفراد أسرتها، لتبدأ الخلافات بينهم، قبل أن تتطور الأمور إلى ما هو أبعد من مجرد الرفض.



في أحد الأيام، فوجئت بإيداعها إحدى المصحات النفسية دون رغبتها، بحسب ما ورد في بلاغها، لتجد نفسها في مكان لم تختر دخوله، بينما كانت تحاول معرفة السبب الحقيقي وراء ما يحدث لها.

ومع مرور الوقت، اكتشفت أن خروجها من المصحة لم يكن بالأمر السهل، بعدما اتهمت شقيقها بمساومتها على حريتها، وطالبها بالتنازل عن ميراثها مقابل السماح لها بالخروج.

لم تجد السيدة أمامها سوى اللجوء إلى الشرطة، حيث تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة بني سويف، اتهمت فيه والدتها وشقيقها ونجل عمومتها بإيداعها المصحة رغمًا عنها، بسبب اعتراضهم على رغبتها في الزواج، فضلًا عن مساومتها للتنازل عن ميراثها.

وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص تفاصيل الواقعة، والتحقق من حقيقة ما ورد في المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تمكنت من ضبط المشكو في حقهم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

