بسبب كاميرا مراقبة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع جارها بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلها وقيامه بتركيب كاميرات مراقبة مواجهة لمنزلها والزعم بتواطؤ العاملين بمركز شرطة العسيرات بسوهاج معه.

بالفحص تبين أنه خلال شهر أكتوبر 2025 تبلغ لمركز شرطة العسيرات بسوهاج من القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) ، بتضررها من (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمين بذات الدائرة) ، لقيامهما بالتعدى عليها ونجلها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها لإجبارها على ترك منزلها لخلافات بينهم حول الجيرة ،وتم ضبط المشكو فى حقهما وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه، وعرضهما على النيابة العامة.

وفى وقت لاحق تجددت الخلافات وتضررت القائمة على النشر من أحد المشكو فى حقهما السالف ذكرهما لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة موجهة لمنزلها، وبسؤال المشكو فى حقه قرر بقيامه بتركيب الكاميرات المشار إليها منذ شهر ونصف وإزالتها عقب ذلك ، وتبين عدم صحة تواطؤ العاملين بالمركز مع أى من الأطراف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.