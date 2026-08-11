القبض على المتهمين بالتعدى على سائق مينى باص بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان بالتعدى على قائد مركبة "مينى باص" وإحداث إصابته والإستيلاء على العهدة التى كانت بحوزته وهاتفه المحمول بالقليوبية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (سائق مركبة "مينى باص" بإحدى شركات النقل الجماعى "مصاب بجروح متفرقة بالرأس" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) ، وطرف ثان : (عامل توصيل " قائد دراجة نارية بدون لوحات" ، سائق – مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة) ، لقيام قائد مركبة "المينى باص" بالإحتكاك بالدراجة النارية قيادة الطرف الثانى دون قصد، فقام الطرف الثانى على إثر ذلك بملاحقته وإحداث تلفيات بالمركبة قيادته وتعدى أحدهما عليه بإستخدام "مفك" محدثاً إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى (الآداة المستخدمة فى التعدى – الدراجة النارية ) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وبسؤال الطرف الأول نفى تعرضه لواقعة سرقة وعلل إدعائه للإهتمام بشكواه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





