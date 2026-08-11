خلاف على ملكية أرض.. القبض على طرفى مشاجرة بالشوم في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام عصى خشبية بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لمركز شرطة إدكو من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص وشقيقه "مصابان بجروح وكدمات متفرقة")، طرف ثان: (6 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





