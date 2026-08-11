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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم والسفيرة نبيلة مكرم يتابعان أعمال قافلة إيد واحدة بقرية كحك بمركز يوسف الصديق

محافظ الفيوم والسفيرة نبيلة مكرم
محافظ الفيوم والسفيرة نبيلة مكرم
أ ش أ

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، أن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تمثل نموذجاً عملياً لتكامل جهود مؤسسات المجتمع المدني، والوصول بالخدمات مباشرة إلى المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، مشدداً على أهمية توسيع نطاقها وتنوع تدخلاتها بما يضمن الاستجابة الشاملة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال تفقده، ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السفيرة نبيلة مكرم، اليوم ، القافلة التنموية والطبية الشاملة بقرية "كحك" التابعة لمركز يوسف الصديق، والتي قدمت حزمة واسعة من الخدمات والمساعدات لأكثر من 30 ألف مستفيد، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة".

وأوضح محافظ الفيوم أن مبادرة "إيد واحدة" تعكس حجم التنسيق التكاملي من خلال تقديم خدمات صحية واجتماعية وإنسانية وتعليمية واقتصادية في إطار واحد، مثمناً جهود المؤسسات الشريكة وحرص المحافظة على إجراء دراسات دقيقة لضمان وصول الدعم العيني والتنموي إلى مستحقيه الفعليين بالقرى والنجوع .

وشهدت القافلة الطبية توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان في عيادات الأطفال، والعظام، والقلب، والباطنة، والجلدية، والأسنان، والأنف والأذن، والعلاجي الطبيعي، وقافلة للعيون، ووحدة لطب المسنين، وعيادة بيطرية، إلى جانب حصر حالات العمليات الجراحية، والأجهزة التعويضية، وبحث حالات الغارمين والتمكين الاقتصادي .

وتضمنت الأنشطة الاجتماعية توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية ولحوم، و3 آلاف قطعة ملابس وحقائب مدرسية، وتوفير برامج للتدريب على الحرف وريادة الأعمال، فضلاً عن تنفيذ أنشطة ثقافية عبر مكتبة متنقلة، وندوات توعوية للمرأة حول تنظيم الأسرة والكشف المبكر عن سرطان الثدي
وتستهدف المرحلة الثالثة من المبادرة، خلال شهر أغسطس الجاري، تنفيذ 2057 نشاطاً بمختلف محافظات الجمهورية، يستفيد منها نحو 3 ملايين و45 ألفاً و270 مواطناً من الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال توحيد جهود 21 مؤسسة عضواً بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

وشارك في تنفيذ قافلة كحك عدد من مؤسسات وجمعيات التحالف الوطني، بينها مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، ومؤسسة أبو العينين، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة العربي، ومؤسسة الباقيات الصالحات، ومؤسسة راعي مصر، وبنك الشفاء المصري، ومؤسسة رسالة، ومؤسسة صناع الخير، وجمعية الأورمان، وجمعية الدكتور مصطفى محمود، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة صناع الحياة، ومكتبة الإسكندرية، ومؤسسة الجود، وبنك الطعام، في صورة تجسد تكامل أدوار مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الرعاية والدعم للأسر الأولى بالرعاية.

محافظ الفيوم قوافل التحالف الوطني ؤسسات المجتمع المدني

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