قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

د. ماريان جرجس
د. ماريان جرجس

"روشتة من جار ، ودواء من صديق ، ونظارة ابنتي ، وتشخيص من عيادة شات جى بى تى ! "
 ثقافة الدواء ؛ ثقافة التعامل مع الدواء ، فالدخول إلى الصيدلية ليس كدخول السوبر ماركت ! نبتاع ما نشاء ونسأل عن دواء يعالج شيئا ما ، تُباع المضادات الحيوية بلا حساب وغيرها من الأدوية .
ومن ثمّ ، توجّب على الجهات المختصة منذ سنوات تقنين بيع الأدوية ، كان على رأسها المنومات والمهدئات كي لا يتم استخدامها بشكل سئ وبعضها قد يسبب الإدمان .
ولكن في الجمهورية الجديدة، تكون أساس الرؤية المصرية هو الإنسان المصري وبدون صحة جيدة لن يكون الإنسان المصري وهو أهم مكون في معادلة التنمية قادرًا على بناء الأوطان.
ولذا اقترح تعديلا في ثقافة الدواء ؛ في المجتمع المصري، نوع من أنواع الحوكمة الدوائية بحيث لا يمكن شراء أي دواء بهذه السهولة بدون الرجوع إلى الطبيب المعالج .
كما يشمل هذا المقترح تعديلا في أسعار الأدوية ؛ فلما لا تكون المسكنات والمضادات الحيوية باهظة الثمن بعض الشئ حتى يكون من الصعب الإفراط في استخدامها ؟ ، فالإفراط في استخدام المسكنات قد يؤذى الكلى والمعدة وقد يتسبب في فشل كلوي ، والإفراط في المضادات الحيوية يؤدى إلى مقاومة البكتريا له مما يجعله غير كفء في معالجة الأمراض عندما يتناوله المريض في نزلات البرد وفى كل شئ ليس له علاقة بأهمية المضاد الحيوي .
وفى نفس الوقت تكون الفيتامينات ووسائل منع الحمل والمسكنات الآمنة بأسعار اقتصادية جدًا أو حتى يتم توزيع كل وسائل منع الحمل مجانا ، حتى يكون الإقبال عليها عالٍ فيخدم ذلك سياسة الدولة في الحد من الانفجار السكاني بالتوازي  مع التوعية بأنسب وسيلة للمرآة واستشارات أسرية مجانية .
هكذا في القطرات ، يمكن طرح قطرات مرطبة بسعر اقتصادي جدًا حتى تكون متاحة للجميع ، وقد أصبحت من أهم العقاقير التي يمكن أن يشتريها المواطن بدون وصفة طبيب وذلك لحرارة الجو والتلوث المناخي وكثرة استخدام الهواتف والشاشات ، مع منع بيع قطرات التوسيع وقطرات البنج بشكل عشوائي لما تسببه من أضرار وسوء استخدام ومنع بيع العدسات والنظارات الجاهزة مجهولة المصدر داخل الصيدليات  .
لابد أن يكون سوق الدواء في مصر غنيًا بالعقاقير المفيدة كقطرات الترطيب ، القطرات المضادة للفطريات والبكتريا ولكن تُصرف بروشته ، بالفيتامينات ومشتقات مادة البراسيتامول الآمنة والكريمات الباسطة للعضلات ، والأقراص المسعفة في حالات الذبحة الصدرية أو الحساسية 
فأتصور إن من حق كل مواطن مصري أن يحمل شنطة صغيرة بها عقار للحساسية الطارئة وأخر للذبحة وأخر للاختناق على سبيل المثال لمرضى الأزمات  
أن الحوكمة الدوائية والثقافة والوعي الدوائي هما السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع صحي وسليم وهي التي قد توفر الكثير من الأمراض والمتاعب والمعاناة على كاهل القطاع الصحي والدولة .

شات جى بى تى ثقافة الدواء الصيدلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

غدا بـ100 جنيه.. طريقة عمل وجبة اقتصادية تكفي 4 أفراد

غدا بـ100 جنيه.. طريقة عمل وجبة اقتصادية تكفي 4 أفراد

بتحس إن الصيف بيخليك عصبي؟.. الحرارة ممكن يكون لها دور

بتحس إن الصيف بيخليك عصبي؟.. الحرارة ممكن يكون لها دور

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد