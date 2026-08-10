نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق 2026 .. الطب 94.06% والأسنان 93.28%

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2026، كاشفًا عن الحدود الدنيا للقبول بعدد من كليات القطاع الطبي.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالكليات الطبية على النحو التالي:

- كليات الطب البشري: 301 درجة، بنسبة 94.06%.

- كليات طب الأسنان: 298.5 درجة، بنسبة 93.28%.

- كليات العلاج الطبيعي: 295.5 درجة، بنسبة 92.34%.

- كليات الصيدلة: 294.5 درجة، بنسبة 92.03%.

وتأتي هذه الحدود الدنيا ضمن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تنسيق الطلاب في المراحل التالية وفقًا للقواعد والأعداد المقررة.