برشلونة يضع خطة بديلة لصفقة جوليان ألفاريز.. لاوتارو مارتينيز في الصورة

بدأ نادي برشلونة الإسباني في وضع خطة بديلة تحسبًا لفشل مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد بشأن التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم الفريق المدريدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل برشلونة تحركاته من أجل حسم صفقة ألفاريز، الذي يعد الهدف الهجومي الأبرز للنادي الكتالوني، إلا أن تعنت أتلتيكو مدريد وعدم مرونته في المفاوضات يعقدان مهمة إدارة برشلونة في إتمام الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعاد ألفاريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد اليوم، بعد انتهاء عطلته التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2026، كما اجتاز الفحص الطبي استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن موقف أتلتيكو مدريد دفع برشلونة إلى دراسة خيارات أخرى تحسبًا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن ألفاريز، خاصة مع اقتراب غلق سوق الانتقالات الصيفية.

ويحتاج الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، إلى تدعيم الخط الهجومي للفريق، بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب الرحيل المحتمل لفيران توريس، الذي يحظى باهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

لاوتارو مارتينيز بديل ألفاريز

وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، برز ضمن الخيارات التي يدرسها برشلونة، حيث قد يتحرك النادي الكتالوني للتعاقد معه حال عدم حدوث أي تقدم في مفاوضات ضم جوليان ألفاريز خلال الأيام المقبلة.

ويحظى لاوتارو بإعجاب هانز فليك، إلى جانب المدير الرياضي لبرشلونة ديكو، وهو ما يجعله أحد أبرز البدائل المطروحة أمام إدارة النادي لتدعيم الهجوم.

لكن انتقال لاوتارو إلى برشلونة لن يكون سهلًا، في ظل ارتباط المهاجم الأرجنتيني بعقد مع إنتر ميلان يمتد حتى يونيو 2029.

كما ارتفعت القيمة السوقية للاوتارو بشكل ملحوظ عقب المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، فيما أشارت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية إلى أن إنتر ميلان قد يوافق على رحيل اللاعب مقابل نحو 120 مليون يورو.

وبذلك، يضع برشلونة لاوتارو مارتينيز كخيار بديل لصفقة ألفاريز، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة النادي محاولاتها لإقناع أتلتيكو مدريد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المهاجم الأرجنتيني.