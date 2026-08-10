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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول رد فعل من الأهلي على زيادة المقابل المادي لـ كونيا التركي لضم إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

ينتظر النادي الأهلي وصول العرض الرسمي من جانب نادي كونيا سبور التركي، للحصول على خدمات إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن رفع النادي التركي المقابل المالي المعروض لضم اللاعب إلى 4 ملايين و250 ألف.

رد رسمي من الأهلي على عرض كونيا سبور لضم إمام عاشور

 

وعلم أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي لم تتلق حتى الآن أي عرض رسمي من جانب كونيا سبور بشأن التعاقد مع إمام عاشور، رغم وجود تحركات من النادي التركي للتفاوض حول ضم لاعب الوسط خلال الصيف الجاري.

وتترقب إدارة الأهلي وصول العرض الرسمي من كونيا سبور، من أجل دراسته ومناقشة جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، خاصة أن إدارة الكرة وضعت محددات مالية واضحة للموافقة على رحيل اللاعب، يأتي في مقدمتها الحصول على مقابل مادي يفوق 8 ملايين دولار.

وتتعامل إدارة الأهلي مع ملف إمام عاشور باعتباره أحد الملفات المهمة خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق، وفي الوقت نفسه دراسة أي عرض احترافي يصل إلى النادي بالشكل الذي يحقق مصلحة الأهلي من الناحية الفنية والمالية.

وكان إمام عاشور قد رفض عرض التجديد الذي قدمه النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، والذي بلغت قيمته 35 مليون جنيه، بخلاف 15 مليون جنيه كمميزات إعلانية وحوافز مرتبطة بتحقيق البطولات المحلية والقارية.

إمام عاشور يرفض عرض الأهلي لتجديد عقده

 

وطالب اللاعب بزيادة المقابل المالي الذي يحصل عليه، في ظل رغبته في تحسين قيمة عقده مع النادي، قبل حسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في موقف كونيا سبور، خاصة حال وصول العرض الرسمي إلى إدارة الأهلي، التي ستقوم بدراسته ومقارنته بالمطالب المالية المحددة مسبقًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل إمام عاشور.

إمام عاشور الأهلي فريق الأهلي كونيا سبور أخبار الأهلي

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