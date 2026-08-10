طارق السيد يكشف عن عرض تركي لشراء إمام عاشور

كشف طارق السيد، لاعب الزمالك السابق عن عرض جديد للنادي الأهلي لشراء اللاعب إمام عاشور خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على فيسبوك: “كونيا سبور التركي يقدم عرض جديد للاهلي لشراء امام عاشور مقابل ٤ مليون و٢٥٠ الف دولار”.

عقد إمام عاشور مع الأهلي

يمتد عقد إمام عاشور مع الأهلي لعامين آخرين، بينما تعمل إدارة القلعة الحمراء على تحسين عقده من الناحية المالية، في ظل العروض الخارجية المتزايدة، بهدف تأمين استمراره مع الفريق وإغلاق الباب أمام محاولات ضمه خلال الفترة المقبلة.

ويعوّل المدير الفني الجديد للأهلي، حسين عموتة، على إمام عاشور باعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيلته للموسم المقبل، وهو ما يجعل أي مفاوضات لرحيل اللاعب مرهونة بموقف الإدارة الفنية والمالية للنادي، خاصة مع استمرار الاهتمام الأوروبي بخدماته بعد التألق اللافت الذي قدمه على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن مصدر داخل النادي الأهلي قد كشف عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن أحد رجال الأعمال المعروفين بانتمائه للقلعة الحمراء تقدم بمبادرة لدعم استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.